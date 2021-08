Anleger wollen Umwelt- und soziale Kriterien sowie Aspekte guter Unternehmensführung (auf Englisch: Environmental, Social und Governance - kurz ESG) zunehmend auch in ihre Anleihenportfolios integrieren. Dies führt zu anhaltenden Umschichtungen von traditionellen in nachhaltige Anleihen-ETFs. Vor diesem Hintergrund hat BlackRock den iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (AGGE) aufgelegt. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, den Anforderungen der Anleger an eine ESG-Version des iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF gerecht zu werden. Der ETF folgt dem Bloomberg MSCI Global ...

