© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

Geldmarkt-ETFs investieren in den Geldmarkt, der als risikoarm und liquide gilt und in der Regel eine höhere Rendite als Tagesgeld abwirft. BlackRock bietet nun mehrere Geldmarkt-ETFs an.Der weltweit führende Vermögensverwalter BlackRock erweitert sein ETF-Angebot um eine neue milliardenschwere Kategorie. Mit dem iShares Prime Money Market ETF (PMMF) und dem iShares Government Money Market ETF (GMMF) steigt das Unternehmen in den lukrativen Markt der Geldmarktfonds ein - ein Segment mit einem Gesamtvolumen von über 6,8 Billionen US-Dollar. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Geldmarktfonds erfreuen sich dank hoher Zinsen wachsender Beliebtheit. Nach Angaben des …