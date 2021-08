Halle/MZ (ots) - Soll der Arbeitgeber aber den Corona-Impfstatus von Arbeitnehmern abfragen dürfen? Die Antwort auf diese Frage ist kompliziert. Manch einer will seinem Arbeitgeber lieber nicht erzählen, dass er ungeimpft ist. Doch Druck darf der Arbeitgeber nicht ausüben. Zugleich gilt aber, dass optimaler Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Zeiten der Pandemie ein hohes Gut ist. Dieser ließe sich einfacher organisieren, wenn Arbeitgeber über den Impfstatus Bescheid wüssten. Deshalb sollte der Gesetzgeber eine Regelung finden, die eine Abfrage des Impfstatus ermöglicht - zumindest für begrenzte Zeit.



