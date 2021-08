DJ PTA-News: Wolftank-Adisa Holding AG: Bekanntgabe der Halbjahreszahlen - Deutliche Erholung des Umsatzes mit vielversprechenden Aussichten im Wasserstoff-Markt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Innsbruck (pta036/31.08.2021/18:30) - Eine deutliche Erholung des Umsatzes (+58%) ist zu sehen, mit vielversprechenden Aussichten im Wasserstoff-Markt, jedoch das Ergebnis ist noch verzögert aufgrund anhaltender Pandemie-Effekte.

Die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck gibt heute die Halbjahreszahlen des Konzerns bekannt. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von EUR 12,8 Mio. um +58% auf EUR 20,3 Mio. gesteigert werden. Damit liegt die Erholung des Geschäfts in Richtung des Vor-Pandemie-Niveaus gut im Trend, trotz des fast vollständigen Ausbleibens der sehr margenstarken Umsätze in China, welche mit dem ersten Lock-Down in 2020 um 98% zurückgegangen waren. Aufgrund der immer noch aufrechten, strikten Reisebeschränkungen konnten auf Jahresbasis Umsätze von rund EUR 16 Mio. im Vergleich zu 2019 nicht kompensiert werden ("Force-Majeur"). Derzeit geht die Gesellschaft davon aus, dass diese Reisebeschränkungen nach China vermutlich noch bis Q2/2022 anhalten werden. Im italienischen Markt belasten die weiterhin bestehenden covidbedingten Einschränkungen und Kündigungsverbote das operative Geschäft und eine immer noch schleppende Erteilung von Baugenehmigungen sorgt für verzögerte Abarbeitung der gut gefüllten Auftragsbücher. Hinzu kommt aktuell noch ein negativer Margen-Effekt aus Preissteigerungen innerhalb der Lieferkette. Zusammenfassend führte dies zu einem leicht negativen EBITDA im ersten Halbjahr 2021 von EUR -0,2 Mio. und entsprechend zu einem negativen EBIT von EUR -1,6 Mio.

Im Vorjahresvergleich zeigt sich ein operativ äußerst positives Bild. Die Übergabe einer Wasserstofftankstelle in innovativer Bauweise an die Verkehrsbetriebe Bozen stellt ein Highlight und einen wesentlichen Meilenstein der Wolftank Hydrogen GmbH dar: Die voll redundante Wasserstoff-Betankungsanlage mit einer Stillstandszeit von unter 1 Tag pro Jahr wurde in nur 9 Wochen gebaut. Dies bekräftigt die Unternehmensstrategie, den Wasserstofftankstellen-Markt mit flexiblen Modulen in Containerbauweise zu erschließen ("Proof-of-Concept"). Die hohen Infrastrukturanforderungen der EU im Zusammenhang mit dem europäischen Green Deal unterstützen dieses Wachstumsszenario mittels der dafür aufgelegten Recovery-Funds. Man rechnet daher in den nächsten Jahren mit dem Neubau von über 5.000 Wasserstoff-Tankstellen. Davon befindet sich bereits eine signifikante Anzahl unmittelbar in der Bestellphase, vor allem aus dem Bereich der kommunalen Verkehrsbetriebe. Ziel der Wolftank-Gruppe ist es vorerst eine Jahresproduktionsleistung von 22 Tankanlagen zu erreichen. Um die Produktionskapazität und das Knowhow in der erforderlichen hochsicheren Steuerungs-Software und Dispenser-Technik zu gewährleisten, hat sich die Gesellschaft an ihrem bisherigen Zulieferer, die österreichische EDC-Anlagentechnik GmbH, beteiligt. Wolftank-Adisa ist damit auf dem neusten Stand der Technik und lieferfähig.

Bei der LNG-Infrastruktur für den Schwerverkehr zeigt sich eine ähnliche Situation: Für die große Anzahl an LNG-LKWs (>20.000), die bereits auf Europas Fernverkehrsrouten fahren, werden gut 2.000 LNG-Betankungsanlagen benötigt. Davon wurden bisher erst rund 400 gebaut. Auch hier kann Wolftank-Adisa mit einer modularen Anlage dem Markt ein hervorragendes Produkt anbieten. 9 LNG-Betankungsanlagen sind 2021 im Bau oder bereits fertiggestellt. Ziel sind hier 16 Tankanlagen pro Jahr.

Die Gesellschaft ist deshalb aus heutiger Sicht für 2021 sehr zuversichtlich die Geschäftszahlen auf Vor-Pandemie-Niveau zu erreichen.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG:

Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf den schlüsselfertigen Bau von Wasserstoff- und LNG Betankungsanlagen, den Rückbau von traditionellen Betankungsanlagen mit zugehöriger Bodensanierung (Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern), die Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Borse AG und wird auf Xetra, Quotrix, an der Münchener, Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierborse gehandelt.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter http:// wolftank-holding.com

(Ende)

Aussender: Wolftank-Adisa Holding AG Adresse: Grabenweg 58, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Peter Werth Tel.: +43 512 341819 E-Mail: peter.werth@wolftank-holding.com Website: www.wolftank.com

ISIN(s): AT0000A25NJ6 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Frankfurt, m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1630427400646 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 12:30 ET (16:30 GMT)