Auch Agrarprodukte spielen eine große Rolle in Peru, sind aber den Phänomenen El Niño und La Niña unterworfen. Für Rohstoff-Fans sind Gold, Silber und Co im für Maya und Inkakultur bekannten Land von Interesse. Nun hat sich auch die Wirtschaft in Peru enorm erholt. Im zweiten Quartal 2021 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal an. Zwar ging das BIP im zweiten Quartal 2020 aufgrund eines harten Lockdowns um 30 Prozent zurück, dennoch ist die Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...