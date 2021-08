The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.08.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2021



ISIN Name

DE000A3E5B33 NAGARRO SE NA O.N. JGE

AU000000SAS7 SKY + SPACE COMPANY LTD.

AU000000TDL4 TBG DIAGNOSTICS LTD

DE000A3H3LG2 LLOYD FONDS AG JGE O.N.

DE0005937007 MAN SE ST O.N.

DE0005937031 MAN SE VZO O.N.

GB0059822006 DIALOG SEMICOND. LS-,10

NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02

US48215A1079 JUST ANOTHER ACQ.A -,0001

US7434241037 PROOFPOINT INC. DL-,0001

DIALOG SEMICONDUCTOR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de