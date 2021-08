Die Inflation in Deutschland ist im August mit 3,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 28 Jahren gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Gleichzeitig wurde bekannt, dass in der Eurozone die Preissteigerung auf drei Prozent gestiegen ist und damit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt. Darüber und über die Folgen für die Kapitalmärkte spricht Martin Kerscher in wallstreet:online tv mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag