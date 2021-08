Wie der Software-Riese Microsoft am Dienstag mitteilte, wird Windows 11 ab dem 5. Oktober 2021 weltweit zur Verfügung stehen. Geeignete Windows 10 Geräte sollen zudem kostenlos auf das neuste Betriebssystem updaten können. An der Wall Street hielt sich die Euphorie der Anleger zunächst jedoch in Grenzen. Bei der Umstellung auf Windows 11 soll alles Rund laufen: "Nach den Erfahrungen mit Windows 10 möchten wir sicherstellen, dass wir Ihnen die bestmögliche Erfahrung bieten. Das bedeutet, dass neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...