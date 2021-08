DJ Maas: "Positive Signale der Taliban"

MAINZ (Dow Jones)--Nach seinen Gesprächen in Doha hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) optimistisch gezeigt, eine Lösung für die in Afghanistan verblieben deutschen Staatsbürger sowie für die Ortskräfte erreichen zu können. "Die Taliban haben sich bereit erklärt, dass Afghanen und Ortskräfte auch nach dem 31. August legal aus Afghanistan ausreisen können", so der Außenminister im Gespräch mit dem ZDF heute Journal. Aber den Worten müssten auch Taten folgen. Die Taliban seien auf internationale Hilfe angewiesen, etwa beim Betrieb des Flughafens in Kabul. "Das ist etwas, woran die Taliban ein Interesse haben, sie brauchen auch einen Flughafen, der funktioniert."

Dennoch sieht Maas die westlichen Staaten nicht als erpressbar und verknüpft mit den Gesprächen klare Bedingungen: "Die Taliban können auffordern, was sie wollen. Wir haben auch klare Voraussetzungen definiert, das sind: die Einhaltung der Menschenrechte, die Tatsache, dass überhaupt Menschen weiter ausreisen können. Dass keinen terroristischen Gruppen Unterschlupf gegeben wird in Afghanistan."

Angesprochen auf die noch in Afghanistan befindlichen deutschen Staatsbürger bezifferte er deren Anzahl auf etwa 300.

