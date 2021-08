Paris und Boston (ots/PRNewswire) - Hot-Cloud-Storage-Anbieter Wasabi wählt Exclusive zur Skalierung des EMEA-weiten Vertriebskanals und erweitert die On-Demand-Konsumplattform X-OD um weitere attraktive OptionenExclusive Networks, ein weltweit vertrauenswürdiger Cybersecurity-Spezialist für digitale Infrastrukturen, gab heute die Unterzeichnung eines EMEA-weiten Distributionsvertrags mit dem wachstumsstarken Anbieter von Hot-Cloud-Storage Wasabi Technologies bekannt. Das vereinfachte Preismodell von Wasabi ist vorhersehbar und erschwinglich. Es gibt keine Stufen und keine zusätzlichen Gebühren für Egress- oder API-Anfragen, so dass die Cloud-Speicherlösung günstiger und schneller ist als die der Konkurrenz.Der Hot-Cloud-Storage von Wasabi eignet sich perfekt für die On-Demand-Plattform X-OD von Exclusive, die Reseller-Partnern sofortigen und einfachen Zugang zu Cloud-Objektspeicher-as-a-Service zu attraktiven Preisen bietet, mit überragender Leistung und erweiterten Zahlungsoptionen entweder für Einzelanforderungen oder als Teil größerer Projekte.Denis Ferrand-Ajchenbaum, VP Global Vendor Alliances and Business Development bei Exclusive Networks, kommentiert : "Die Cloud-Storage-Expertise von Wasabi und die X-OD-Plattform von Exclusive Networks bilden zusammen ein überzeugendes Wertangebot, das für Partner aller Art erstaunliche Möglichkeiten bietet. Mit der kombinierten Leistung von Wasabi und X-OD können Partner eine breite Palette von Verbrauchs- und Abonnementmodellen auf dem rasant wachsenden Datenspeichermarkt entwickeln. In strategischer Hinsicht trägt es auch zum Gesamtwert und zur Beständigkeit der X-OD-Plattform bei."Unternehmenskunden budgetieren immer mehr für ihren Speicherbedarf bei Public-Cloud-Anbietern wie AWS, Azure, GCP und anderen und werden häufig mit zusätzlichen Gebühren für Egress- und API-Anfragen belastet. Wasabi macht den Konsum leichter, einfacher und billiger, und wir bei Exclusive freuen uns, unseren Partnern in der EMEA-Region die Möglichkeit bieten zu können, von erweiterten Vorteilen zu profitieren, wenn sie sich über X-OD engagieren."X-OD ist das digitale Gesicht von Exclusive Networks, der Online-Bereitstellungskanal für ausgewählte Exclusive Networks-Produkte und -Services, der den Technologiekonsum vereinfachen und den Erfolg von Reseller-Partnern in der Abonnement-Wirtschaft beschleunigen soll. Dies entspricht der Mission von Wasabi, die Datenspeicherung einfach, berechenbar und erschwinglich zu machen. Wasabi wurde von erfahrenen Marktführern im Bereich Cloud-Storage gegründet, die sich für einen Preis und eine Leistung entschieden haben, die den Rest des Marktes auf den Kopf stellt, und hat ein erhebliches Wachstum erlebt. Das Unternehmen hat 25.000 Kunden und über 6.000 Vertriebspartner weltweit erreicht, wobei Exclusive Networks der erste überregionale Vertriebspartner ist.Richard Czech, VP EMEA, Sales bei Wasabi, kommentiert : "Es gibt enorme Möglichkeiten für Wasabi in EMEA, denn wie überall wächst der Speicherbedarf und der Markt ist reif für ein überzeugendes Angebot, das einen weitaus besseren Service zu weitaus niedrigeren und völlig vorhersehbaren Kosten bietet. Exclusive Networks ist der natürliche Vertriebspartner, mit dem wir in der nächsten Phase unserer Reise zusammenarbeiten werden. Wir schätzen die Marktreichweite und -kenntnis von Exclusive, seine Erfolgsbilanz mit bahnbrechenden Anbietern und Technologien sowie sein Engagement für konsumbasierte Geschäftsmodelle über seine innovative X-OD-Plattform."Informationen zu Exclusive NetworksExclusive Networks ist ein globaler Spezialist für vertrauenswürdige Cybersicherheit für digitale Infrastrukturen, der dazu beiträgt, den Übergang zu einer vollkommen vertrauenswürdigen digitalen Zukunft für alle Menschen und Organisationen voranzutreiben. Unser unverwechselbarer Vertriebsansatz bietet unseren Partnern mehr Möglichkeiten und mehr Kundenrelevanz. Unsere Spezialisierung ist ihre Stärke - wir rüsten sie aus, um aus den sich schnell entwickelnden Technologien und transformativen Geschäftsmodellen Kapital zu schlagen.Die Geschichte von Exclusive Networks ist eine globale Geschichte, in deren Mittelpunkt eine serviceorientierte Ideologie steht, die sich Innovationen und Störungen zunutze macht, um Partnern einen Mehrwert zu bieten. Mit Niederlassungen in 40 Ländern und der Möglichkeit, Kunden in mehr als 150 Ländern auf fünf Kontinenten zu betreuen, verfügt Exclusive Networks über ein einzigartiges "lokaler Verkauf, globales Ausmaß"-Modell, das den extremen Fokus und den Wert lokaler Unabhängiger mit dem Ausmaß und der Serviceleistung eines einzigen weltweiten Vertriebsunternehmens verbindet. Mehr auf www.exclusive-networks.comund www.x-od.comExklusiv Networks PR Kontakt:Amelia Franklin, Cohesive+44 (0) 1291 626200exclusivegroup@wearecohesive.comInformationen zu Wasabi Technologies:Wasabi bietet einfachen, zuverlässigen und kosteneffiziente Hot-Cloud-Storage für Unternehmen weltweit. Die Kunden haben damit die Möglichkeit, eine beliebig hohe Datenmenge sicher zu speichern. Sie können jederzeit und sofort darauf zugreifen - zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausgangsgebühren. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, das als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen anerkannt ist. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat sich bis heute Finanzierungen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar gesichert. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Boston.

Wasabi Technologies PR Kontakt:
Kaley Carpenter
Inkhouse for Wasabi
wasabi@inkhouse.com