In der letzten Woche gewann das Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV + 0,4 % hinzu und konnte mit dem MSCI WORLD (Euro)-Index, der um + 0,8 % zulegte, damit nicht vollständig mithalten. Seit Auflage am 26.02.2019 verzeichnete das Depot damit per 29.08. auf Währungsbasis Euro nun eine Nettoperformance (ohne Berücksichtigung von Dividenden) von + 45,8 %, was damit eine marginale Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index von + 1,4 % darstellte.Treibende Kräfte des Wertzuwachses im Strategiedepot Aktien Konservativ waren in der letzten Woche vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...