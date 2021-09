Das Auftragsbuch des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA füllt sich weiter. Diesmal ist es die Tochtergesellschaft, Nel Hydrogen Fueling, die einen Auftrag zur Lieferung einer Wasserstoff-Tankstelle für eine Taxiflotte in Aarhus erhalten hat. Der Auftrag kommt von Everfuel, die mit diesem neuen Projekt ihre Expansion in Europa weiter vorantreiben wollen.? Everfuel wurde im Jahr 2019 von NEL ASA abgespalten ? Nel Hydrogen Fueling soll mobile Wasserstoff-Tankstelle in Dänemark errichten ...

