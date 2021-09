Der Börsenneuling Coinbase ist einer der größten Profiteure des Kryptohypes. Doch das Unternehmen setzt nicht allein auf Transaktionsgebühren, sondern will dazu beitragen, Bitcoin & Co. fest im Alltag vieler Menschen zu verankern. Bei Experten von Oppenheimer kommen diese Pläne gut an.? Coinbase kündigt Kryptoinvestition an ? Teile des Gewinns sollen regelmäßig für Nachkäufe benutzt werden? Tiefere Krypto-Integration in den UnternehmensalltagDie Geschäfte laufen gut für Coinbase: ...

