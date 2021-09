Die Zahl der von Frauen besetzten Vorstandsposten in den österreichischen Börsenkonzernen hat sich im Jahresvergleich nicht verändert. Nur 14 der derzeit 192 Vorstandsmitglieder der im Wiener Börsen Index gelisteten Unternehmen sind weiblich, das geht aus dem Mixed Leadership Barometer Österreich des Beratungsunternehmens EY hervor. In den Aufsichtsräten, die einer Quote unterliegen, machen Frauen ...

