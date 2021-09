Verbesserung der Kommunikationsumgebung, z. B. im Schatten von Gebäuden

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP; TOKYO: 7912), hat ein Reflect Array entwickelt, das die in Mobilfunksystemen der fünften Generation (5G) verwendeten Millimeterwellen flexibel reflektiert, um den Abdeckungsbereich zu erweitern.

Im Vergleich zu herkömmlichen Metallreflektoren ist das neue Produkt in der Lage, Millimeterwellen gezielter zu reflektieren. Infolgedessen gibt es weniger Einschränkungen bei der Installation, was es ermöglicht, die Kommunikationsumgebung an Orten zu verbessern, an denen Funkwellen schwer zu erreichen sind, wie z. B. im Schatten von Gebäuden. Darüber hinaus bietet das neue Produkt überlegene Designmerkmale, die es ermöglichen, auf verschiedene Aspekte der Installationsumgebung zu reagieren.

Hintergrund

Die Funkwellen ab 24 GHz, die bei der Hochgeschwindigkeitskommunikation mit großer Kapazität von 5G verwendet werden, sind Milliwellen mit höherer Frequenz als die bei 4G verwendeten und behalten eine größere Informationskapazität bei. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch starke Geradheitseigenschaften und geringe Reichweite aus, was dazu führt, dass Funkwellen beispielsweise im Schatten von Gebäuden blockiert werden, was die Gewährleistung der Kommunikationsqualität erschwert. Auch beim Hinzufügen von Basisstationen und Relaisausrüstung zur Lösung dieses Problems treten neue Herausforderungen auf, wie hohe Kosten und die Schwierigkeit, Installationsraum zu sichern.

DNP hat sich der Herausforderung erneut gestellt, die unternehmenseigene Mikrofabrikationstechnologie genutzt und durch die Anwendung eines Originalkonzepts erfolgreich die Frequency Selection Reflection Layer, die vorbestimmte Frequenzbänder selektiv reflektiert, durch andere Funkwellen aber lediglich hindurchläuft, von der Reflective Direction Control Layer getrennt, einer speziellen dielektrischen Schicht, welche die Richtung der einfallenden und reflektierten Funkwellen bestimmt, um ein Reflect Array zu entwickeln, das die Kontrolle der Eigenschaften jeder Schicht erleichtert. Das neu entwickelte Produkt ist kostengünstiger als die Installation von Basisstationen und Relaisgeräten und benötigt keine Stromquelle. Es kann daher an verschiedenen Orten installiert werden, was zu erheblichen Verbesserungen in der 5G-Kommunikationsumgebung beiträgt.

Eigenschaften

Kann an verschiedenen Orten installiert werden

Im Gegensatz zu Metallreflektoren, die Funkwellen direkt wie in einem Spiegel reflektieren, ist das neu entwickelte Produkt ein reflektierendes Array, das in der Lage ist, Funkwellen bestimmter Frequenzen asymmetrisch zu reflektieren. Es ist möglich, das zu reflektierende Frequenzband, den Einfallswinkel der von der Basisstation empfangenen Funkwellen und den Reflexionswinkel der Funkwellen zusammen mit der Ausbreitung der Reflexionswellen flexibel einzustellen. Dadurch ist es nun möglich, Funkwellen effektiv an Orte zu bringen, wo dies zuvor schwierig war. Da keine Stromquelle mehr benötigt wird, kann das neue Produkt auch bei beengten Einbauverhältnissen eingesetzt werden.

Effektive Designs auf Basis von Originalkonzepten

Das neue Produkt besteht aus drei Schichten: der Frequency Selective Surface Layer, die vorgegebene Frequenzbänder selektiv reflektiert, andere Funkwellen aber lediglich durchquert, der Reflective Direction Control Layer, welche die Richtung der einfallenden und reflektierten Funkwellen bestimmt, und einer Design Cover Layer, die nicht nur diese beiden Schichten schützt, sondern auch die für Baumaterialien erforderliche Haltbarkeit zusammen mit hochwertigen Designmerkmalen bietet, die verschiedene Aspekte der Installationsumgebung berücksichtigen.

Effektive Verbesserung der Funkwellenbedingungen

Wir haben es möglich gemacht, die Ausbreitung der Reflexionswellen voreinzustellen, um dem Wunsch zu entsprechen, Reflexionswellen über einen großen Bereich bereitzustellen oder diese Wellen in bestimmten Geräten zu bündeln.

Reduzierte Auswirkungen auf vorhandene Funkwellen

Im Gegensatz zu Metallreflektoren, die alle Funkwellen reflektieren, durchdringt das neue Produkt alle außer die angepeilten Funkwellen, wodurch die Auswirkungen auf vorhandene Funkwellen reduziert werden.

Überlegene Designmerkmale

Es ist möglich, verschiedene Muster auf die Oberfläche des Design Cover Layer zu drucken, wodurch externe Designs hinzugefügt werden können, einschließlich Firmen- und Werbeschilder für innen und außen.

Nutzungsszenario

In letzter Zeit haben wir gesehen, dass immer mehr Unternehmen und Organisationen die Einführung von 5G als Mittel zur Verwirklichung von "Smart Cities" und "Smart Factories" in Betracht ziehen, die Roboter und das Internet der Dinge (IoT) nutzen. Kommerzialisierungsbemühungen sind bereits im Gange. Mit der Entwicklung des Reflect Array erwarten wir die folgenden Installationsfälle, wo eine Verschlechterung der Funkwellenumgebung aufgrund von Hindernissen erwartet wird, und streben an, diese Initiativen mit der Verbreitung von 5G zu verknüpfen.

Verbesserung der Kommunikationsumgebung hinter Funkwellenabschirmungen in intelligenten Fabriken

Verbesserung der Nutzungsumgebung für Mobilgeräte in Innenräumen in Geschäftsbüros und Bildungseinrichtungen

Verwendung in Ausstellungsräumen, bei denen sich die Layouts und die Bedingungen der Funkwellenabschirmung mit jeder Veranstaltung ändern

Einsatz in Stadien und Freizeiteinrichtungen, in denen bereichsspezifische Informationen bereitgestellt werden

Anwendungen, die Designelemente nutzen, wie städtische Gebäude, Wände und Schilder, die eine Harmonie mit der Umgebung erfordern

Ausblick

DNP wird mit verschiedenen Unternehmen im Kommunikationsbereich wie beispielsweise Telefongesellschaften zusammenarbeiten, um die Funktionalität des neuen Produkts zu überprüfen, das ab dem Geschäftsjahr 2023 kommerzialisiert werden soll.

Das neue Produkt ist ein passives Reflect Array, das die Reflexionsrichtung der Funkwellen festlegt. Wir werden uns mit mehreren Unternehmen an der gemeinsamen Entwicklung eines aktiven Reflect Array beteiligen, und die entsprechenden Forschungsarbeiten wurden im Geschäftsjahr 2021 als nationales Projekt ausgewählt.

Über DNP

DNP ist eines der weltweit größten umfassenden Druckereiunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für rund 20.000 Firmenkunden weltweit. Seit unserer Gründung im Jahr 1876 haben wir kontinuierlich neue Produkte und Verfahren entwickelt und erfolgreich unternehmenseigene Druck- und Informationstechnologien integriert, um in verschiedene Bereiche wie Verpackung, Dekorationsmaterialien, Display-Komponenten und elektronische Geräte zu expandieren. DNP stellt sich auch weiterhin der Herausforderung neuer Geschäftsfelder, einschließlich der Bereiche Umwelt, Energie und Biowissenschaften. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Kombination neuer Technologien zu einem Hauptanbieter von Lösungen für eine Vielzahl von Problemen zu werden.

