ARAG Experten informieren über die Bedeutung von Zebrastreifen Es gibt sie in gelb, in Regenbogenfarben, zum Hochklappen oder - wie bei uns in Deutschland - einfach nur als weiße Streifen. Manchmal entstehen sie - wie jüngst in Augsburg - ganz plötzlich des nachts oder werden über Nacht sogar berühmt, weil sie es auf ein Beatles-Cover ...

Den vollständigen Artikel lesen ...