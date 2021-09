The following instruments on XETRA do have their first trading 01.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.09.2021Aktien1 KYG2007L1059 Cazoo Group Ltd.2 VGG6529J1003 Nexters Inc.3 US46264C2061 Ipsidy Inc.4 SE0013281979 Veg of Lund AB5 AU0000153280 Clean TeQ Water Ltd.Anleihen1 XS1903671854 Scenery Journey Ltd.2 XS1903671938 Scenery Journey Ltd.3 XS2109192109 Scenery Journey Ltd.4 GB00BMFJP777 Al Waseelah PLC5 GB00BMFJP884 Al Waseelah PLC6 GB00BMFJP991 Al Waseelah PLC7 XS2352748334 Asian Development Bank (ADB)8 AU3CB0282671 General Motors Financial Co. Inc.9 GB00BLPK7227 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich10 DE000HLB26B8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale