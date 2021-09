Royal Dutch Shell macht beim Konzernumbau weiter Dampf. Um auch in einer Zeit, in der das Öl- und Gasgeschäft massiv zurückgefahren worden ist, satte Gewinne erzielen zu können, investiert das Unternehmen nun kräftig in die Elektromobilität.Demnach will Shell mit der Tochter Ubitricity in Großbritannien bis zum Jahre 2025 rund 50.000 Ladepunkte installiert haben. Dies würde dann knapp einem Drittel der bis dahin erwarteten 150.000 Ladesäulen in dem Land entsprechen. In Großbritannien wird der Verkauf ...

