Das norwegische Unternehmen hat sich unter anderem mit innovativen Pfandrücknahme-Automaten erstklassig in einer lukrativen Nische positioniert. Kein Wunder, dass Tomra Systems des Öfteren in den Genuss von Großaufträgen für die Sammellösungen kommt - so nun auch in der Slowakei für einen bekannten Einzelhändler.Dem Vernehmen nach setzt fortan Tesco in dem europäischen Land auf die Leergutrücknahmesystemen von Tomra Systems für die Infrastruktur zur Sammlung von Getränkeverpackungen. Die Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...