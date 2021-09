Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 01.09.2021

Kursziel: EUR 27,00 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Fünfmonatige Standortschließungen gut verkraftet



Nachdem die beiden neuen Standorte im Ostseebad Heringsdorf auf Usedom (Juni) und im französischen Drachenbronn im Elsass (Mai) planmäßig eröffnet wurden, liegt der aktuelle Fokus auf den beiden Neuerrichtungen in Kanada und Irland, deren Eröffnungen im kommenden Jahr vorgesehen sind. Sollte es zu keinen weiteren, behördlich verfügten Einschränkungen kommen, wird eak im Jahr 2022e mit dann 13 Standorten nach unseren Schätzungen von deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserungen profitieren und in beiden Kategorien neue Rekordwerte erzielen. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG (eak) und unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 27,00 je Aktie (Base Case- Szenario). Dabei haben wir ausschließlich die fest geplanten bzw. in der baulichen Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade und Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Aus einer Monte-Carlo-Simulation errechnen wir Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 19,90 (10%-Quantil) bzw. EUR 37,70 (90%-Quantil) je Aktie.



Die gestern veröffentlichten Eckdaten zum ersten Halbjahr 2021 zeigen auf, dass die Schließungen aller nationalen und internationalen Standorte im laufenden Jahr sogar noch umfangreicher ausgefallen sind als zu Beginn der Pandemie Anfang 2020. Wiedereröffnungen waren sukzessive seit Mai möglich, der letzte Baumwipfelpfad (Schwarzwald) konnte sogar erst Mitte Juni wieder eröffnet werden. Allerdings haben die Behörden für einzelne Standorte einschränkende Auflagen erlassen, so dass trotz fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung ein vollumfänglicher Betrieb aller Anlagen (inklusive der Gastronomie) auch heute noch nicht möglich ist.

Infolgedessen lagen die Umsätze deutlich, das Betriebsergebnis aufgrund von staatlichen Überbrückungshilfen dagegen nur leicht unter den Vorjahreswerten und damit über den, nach den pandemiebedingten Standortschließungen sämtlicher Baumwipfelpfade möglichen Befürchtungen. Im ersten Halbjahr 2021 erzielte Erlebnis Akademie Konzernumsätze in Höhe von EUR 2,1 Mio. (Vj.: EUR 3,6 Mio., -40,5% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) auf Konzernebene in Höhe von EUR -2,6 Mio. (Vj. EUR -2,5 Mio.). Sämtliche veröffentlichten Daten lagen im Rahmen unserer Erwartungen, so dass wir keine nennenswerten Anpassungen unserer kurz- und mittelfristigen Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Prognosen vornehmen müssen.

