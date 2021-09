Let's talk about "Future im Zeitalter der digitalen Revolution" - mit wem ließe sich besser darüber reden, als mit Sandra Navidi von BeyondGlobal. Die Finanzmarktexpertin kennt sich bestens aus in den Finanz- und Tech-Eliten der USA. Sie weiß, wie die CEOs der Digitalkonzerne ticken, was sie planen und welche Auswirkungen die Macht-Konzentration in den Händen der Tech-Titanen auf Gesellschaft und Arbeitswelt hat. Wie lässt sich diese Monopolisierung der Welt ausbremsen, wie verändern Künstliche Intelligenz und Big Data unser Leben - Über all das spricht Beate Hoffbauer mit Sandra Navidi, die auch als Bestsellerautorin Erfolge feiert.