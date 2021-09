DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

Lünendonk-Studie 2021 über den Markt für IT-Beratung und IT-Services in Deutschland

Pliezhausen, 01. September 2021. Die umfassende Studie über den IT-Dienstleistungsmarkt des Marktforschungsinstituts Lünendonk & Hossenfelder zeigt: der Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie sorgt für einen guten Markt für IT-Dienstleister. DATAGROUP, auf Platz fünf unter den Top 10 IT-Serviceanbietern auf der Lünendonk-Liste 2021 ist mit ihrem umfassenden IT-Lösungsportfolio CORBOX optimal positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Die Studie kann kostenlos auf der DATAGROUP-Website heruntergeladen werden. Die Corona-Pandemie hat viele Branchen beeinflusst. 2020 wurden daher viele IT-Projekte verschoben, zum Beispiel bei der Umstellung auf S/4HANA. Doch die Pandemie hat auch deutlich gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen ist. In der aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Lünendonk & Hossenfelder, die seit 1985 den IT-Markt in Deutschland analysiert, wird deutlich, dass die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen anzieht. 69 % der Anwenderunternehmen setzen mit hoher Priorität auf Projekte rund um die Digitalisierung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf digitalen Geschäftsmodellen und dem Auf- und Ausbau digitaler Arbeitsplätze. Unternehmen planen für 2022 mehr Budget für Digital- und IT-Projekte, insbesondere in den Bereichen IT-Modernisierung, Softwareentwicklung, Cloud-Transformation, Cyber Security und Data Analytics.

59% möchten in Zukunft stärker mit Full-Service-IT-Dienstleistern zusammenarbeiten Anwenderunternehmen leiden dabei aber unter der angespannten Lage im Markt für IT-Fachkräfte. Für Digitalisierungs-, Transformations- und Innovationsprojekte fehlen den Unternehmen die nötigen Fachkräfte. 74 % der befragten Unternehmen befürchten, dass das Gefälle zwischen Vorreitern der Digitalisierung und Nachzüglern größer werden wird. Abhilfe schaffen hier Full-Service-Dienstleister. 59 % der Befragten möchten künftig stärker mit IT-Dienstleistern zusammenarbeiten. Mit dem umfassenden CORBOX-Portfolio, hoher Servicequalität und hervorragender Kundenzufriedenheit ist DATAGROUP der Partner der Wahl für viele mittelständische Unternehmen. CORBOX deckt das gesamte Spektrum der Unternehmens-IT ab. Aus unterschiedlichen Modulen wählen Unternehmen die Services, die sie für den optimalen Betrieb ihrer IT benötigen, egal ob Cloud Services, Security Services, SAP Services oder Communication & Collaboration Services. Ergänzt wird die CORBOX um individuelle Lösungen und Services rund um die digitale Transformation.

Ausgewählte Ergebnisse der Studie - 69 % der großen mittelständischen Unternehmen und Konzerne treiben die Digitalisierung seit Ausbruch der Corona-Krise mit höherer Priorität und Fokussierung voran - Investitionsschwerpunkte für 2021 und 2022 sind IT-Modernisierung, Softwareentwicklung, Cloud-Transformation, Cyber Security, Data Analytics sowie Lösungen für Customer Experience Management - Anwenderunternehmen erhöhen 2021 und 2022 ihre Digital- und IT-Budgets - 59 % der Unternehmen wollen in Zukunft stärker mit Full-Service-Dienstleistern zusammenarbeiten

Die Studie kann auf der DATAGROUP-Website ab sofort kostenlos heruntergeladen werden www.datagroup.de/luenendonk-studie

