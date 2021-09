Wichtige Punkte Spotify kündigte eine neue Ermächtigung zum Aktienrückkauf in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an. Es muss immer noch in Podcasts und Technologie investieren, um der Konkurrenz voraus zu sein. Es könnte in der Lage sein, beides zum Vorteil der Investoren auszubalancieren. Spotify (WKN:A2JEGN) kündigte letzte Woche Pläne an, Aktien im Wert von bis zu 1 Milliarde US-Dollar zurückzukaufen, wobei die Genehmigung im April 2026 ausläuft. Aktienrückkäufe sind oft eine steuereffiziente Möglichkeit ...

