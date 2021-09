Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat in dieser Woche bisher zwei unterschiedliche Handelstage erlebt. Am Montag war nur wenig Bewegung zu sehen. Gestern betrug die Handelsspanne über 240 Punkte. Heute könnte der DAX von starken Vorgaben aus Asien profitieren. Bei den Einzelwerten geht es heute um Auto1, Apple, Crowdstrike, Edel, Valneva und Dynavax. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Immer im Bild, was die Märkte bewegt. Dir gefällt "Märkte am Morgen" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google! https://g.page/r/CWZ1FzK_GJjdEAg/review