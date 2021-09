Nach den Verlusten zum August-Ultimo deutet sich am Mittwoch eine stabile Tendenz am deutschen Aktienmarkt an. Etwa 20 Minuten vor Xetra-Start wurde der DAX -0,33% rund 100 Punkte über Vortagsschluss gesehen bei 15.930 Punkten. Im August hatte der Leitindex letztlich 1,9 Prozent zugelegt.Am Dienstag hatte es der DAX zunächst wieder zurück über die Marke von 16.000 Punkte geschafft und das Rekordhoch ...

