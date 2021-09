Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Viertelstunde vor Handelsbeginn zeigt eine ATX-Bankenindikation ein Plus von 0,83 Prozent.Auch an anderen Börsen werden zur Eröffnung leichte Aufschläge erwartet. Wichtige Unternehmensnachrichten aus Österreich lagen in der Früh nicht vor. Impulse könnten aber die am Vormittag zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...