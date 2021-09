01.09.2021 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) macht weiter mit dem Ausnutzen der "lukrativen Investitionsmöglichkeiten", die der CEO Falk Raudies bei Vorlage der Q1-Zahlen für die FCR Immobilien sah. Allein im ersten Halbjahr wurden 12 Immobilien erworben, Und im zweiten Halbjahr geht's weiter. Aktuell erwarb man ein vollvermietetes Einkaufszentrum in Finsterwalde, Brandenburg. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Das Nahversorgungszentrum in Finsterwalde entspricht voll und ganz unseren Ankaufskriterien und passt somit ideal in unser Portfolio und zu uns als Bestandshalter. ...

