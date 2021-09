Der gestrige Handelstag hat mal wieder eindrucksvoll gezeigt, wie sehr der Aktienmarkt und die Rally der vergangenen anderthalb Jahre am geldpolitischen Tropf der Notenbanken hängen. Die Worte von US-Notenbankchef Powell in Jackson Hole zu einem bevorstehenden Tapering waren noch nicht ganz verhallt, da kamen gestern von der Europäischen Zentralbank Andeutungen in Richtung Reduzierung der Wertpapierkäufe. Die alles entscheidende Frage bleibt, wann die Inflation, die sowohl in den USA als auch im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...