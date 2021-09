Düsseldorf (ots) - Sichere, smarte Voicebots für Cisco Contact Center und Private Clouds: Cognigy und Bucher + Suter bringen Versicherer, Banken, Krankenkassen etc. gemeinsam auf das nächste Level in ihrem Kundenservice.Cognigy (https://www.cognigy.com/de/), führender Customer Service Automation-Anbieter, und der Contact Center-Spezialist Bucher + Suter (https://www.bucher-suter.com/de/), bieten gemeinsam Lösungen, mit denen Finanzinstitute, Versicherer und Krankenkassen einen den Regularien entsprechenden, KI-basierten Rund-um-die-Uhr-Service anbieten können. Die Partner adressieren den steigenden Bedarf an Informationen rund um smarte, sichere Voicebots aktuell mit gemeinsamen Marketing-Initiativen:Video-Kampagne à la Stromberg: Um auf den Aufholbedarf in Sachen Conversational AI insbesondere im Bereich Digital-Health aufmerksam zu machen, hat Bucher + Suter mit Unterstützung von Cisco und Cognigy eine in den Fachmedien und Social Media beworbene Kampagne gestartet: "Klaus Thaler", ein fiktiver Kundendienstleiter einer Krankenkasse, macht humorvoll und in "Stromberg-Manier" deutlich, wie wichtig Voice- und Chatbots und eine 24/ Erreichbarkeit heute im Kundenservice sind - und wie bedeutend auch die richtigen Partner dafür sind. Immerhin sind die Schweiz und vor allem Deutschland unter den Schlusslichtern im Digital-Health-Ländervergleich - obwohl ein beachtlicher Teil des BIP ins Gesundheitswesen fließt. Die mehrteilige Video-Serie sprach im ersten Schritt Servicecenter von Krankenkassen an und wird nun auf regulierte Enterprise-Unternehmen in der DACH Region und das Thema Kundendienst und Conversational AI in Private Clouds ausgeweitet. zur Kampagnen Landingpage >> (https://www.bucher-suter.com/health/de/)40 Jahre Bucher + Suter Jubiläums-Event: Am 9. September stehen Voicebots und KI für den Kundendienst im Zentrum des Jubiläums-Events von Bucher + Suter, das in Bern (CH), Bensheim (D) und online stattfindet. Es erwarten die Teilnehmer spannende Vorträge zur Zukunft des Kundenservice: zum Beispiel zum Thema "Voicebots bei einem globalen Versicherungsunternehmender" zur Eventpage >> (https://www.bucher-suter.com/news1/events/40jahre/)Weitere gemeinsame Aktivitäten wie Präsentationen beim Contact Center Summit im Oktober sind in Planung."Bucher + Suter ist führend im Bereich smarter Cisco Contact Center-Lösungen, ist international vertreten und hat über 400 Kunden in über 60 Ländern. Sie sind ein wichtiger, starker Partner für uns, der für jeden Kunden die individuell passende Lösung nach den in Deutschland, Schweiz und der EU geltenden Standards realisiert. Die Contact Center-Kompetenz von Bucher + Suter gepaart mit unserer führenden, AIC4-zertifizierten (https://www.cognigy.com/de/trust-center) Conversational AI-Plattform hilft gerade auch regulierten Unternehmen, deren Kundendienst besonderen Regularien unterliegt", so Marc Schneider, VP Partner von Cognigy."KI-unterstützter Kundendienst mit Voicebots ist das Zukunftsthema, mit denen sich Unternehmen positiv abheben können. Wir arbeiten im Bereich Conversational AI in Europa ganz bewusst nur mit Cognigy zusammen, da die Plattform nicht nur funktionell herausragt, sondern auch den hohen Anforderungen an Sicherheit, Datenschutz und Performance entspricht, die regulierte Enterprise-Unternehmen mit hohem Dialogvolumen haben. Cognigy kann in der Cloud, On-Premises oder auch Hybrid betrieben werden und passt bestens zu unserer strategischen Ausrichtung: dem Angebot von smarten Contact Center-Lösungen in Private Clouds. Ich freue mich schon sehr auf unsere Veranstaltung am 9. September, bei der wir die heutigen Möglichkeiten der KI sehr praxisnah präsentieren werden", sagt Jürgen Schick, CSO von Bucher + Suter.Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Anbieter für Customer Service Automation. Mit der Conversational AI Plattform Cognigy.AI können Unternehmen intelligente Sprach- und Chatbots in der gesamten Organisation einsetzen und so ihre Kunden- / Mitarbeiterkommunikation an allen Kontaktpunkten automatisieren. Unternehmen verbessern mit Cognigy ihren Service, unterstützen ihr Contact Center Team und sparen signifikant Kosten.Die Cognigy KI erkennt Nutzerabsichten präzise und führt natürlich gesprochene Dialoge in über 100 Sprachen - 24/7 und leicht skalierbar auf jedem Kanal (Telefon, Webchat, SMS, Apps etc.). Die low-code Plattform automatisiert Business-Prozesse durch einfache Integration in Backend-Systeme, steht als SaaS und On-Premises zur Verfügung und ist DSGVO-konform. Zu den Kunden des deutschen KI-Anbieters zählen BioNTech, Bosch, Daimler, DATEV, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Weitere Informationen: cognigy.comPressekontakt:Kontakt Cognigy weltweitCognigy GmbHSascha Poggemann / COO & Co-FounderSpeditionsstraße 140221 Düsseldorfmarketing@cognigy.com+49 211 54591991PR & Media RelationsMarcus Bond, BOND Business-Kommunikation+49 177-6252663marcus.bond@bond-pr.deOriginal-Content von: Cognigy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139003/5008348