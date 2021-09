Unterföhring (ots) - Die Fußballstars von morgen - schon jetzt auf ProSieben MAXX! Der amtierende U21-Europameister Deutschland startet in die Qualifikation für die EM 2023: Zum Auftakt treten Stefan Kuntz und seine Schützlinge auswärts gegen San Marino (Donnerstag, 18:30 Uhr) und Lettland (Dienstag, 17:45 Uhr) an.Zum Start setzt Kuntz sowohl auf bewährte als auch frische Kräfte - die Namen haben es auf jeden Fall in sich: So gehört unter anderem Abwehrjuwel Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) zum Aufgebot, im Angriff dürfen sich Fans auf Shootingstar Youssoufa Moukoko (BVB) freuen.Auch die Aufstellung von ProSieben MAXX kann sich sehen lassen: Die Partie gegen San Marino wird von Matthias Opdenhövel begleitet. Ihm zur Seite steht als Experte René Adler. Beim Spiel gegen Lettland moderiert Christian Düren zusammen mit Markus Babbel.Auftakt der DFB-Junioren - der ProSieben MAXX Spielplan:Donnerstag, 02.09.2021, 18:30 Uhr San Marino - Deutschland (U21)Montag, 06.09.2021, 14:45 Uhr Deutschland - Norwegen (U20)Montag, 06.09.2021, 17:00 Uhr Deutschland - England (U19)Dienstag, 07.09.2021, 17:45 Uhr Lettland - Deutschland (U21)Pressekontakt:Edwin RosenbergerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1125email: edwin.rosenberger@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5008337