91% gehen davon aus, dass ein signifikanter demographischer Wandel bereits begonnen hat, der mit steigenden Löhnen in China und anderen Entwicklungsländern einhergeht 70% erwarten einen signifikanten Anstieg, was eine Umorientierung weg von Globalisierung hin zu regionalen oder sogar nationalen Wertschöpfungsketten angeht, was die Inflation begüngstigen sollte Eine neue Umfrage, die von dem europäischen Fixed Income ETF-Anbieter Tabula Investment Management Limited ("Tabula") in Auftrag gegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...