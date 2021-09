DJ Markit: Lieferengpässe bremsen deutsche Industrie im August

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat im August aufgrund anhaltender Lieferengpässe Schwierigkeiten gehabt, mit der hohen Nachfrage Schritt zu halten. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 62,6 von 65,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 62,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 62,7 ermittelt worden. Zugleich blieb der Kostendruck auf einem historisch hohen Niveau.

"Während die Nachfrage nach deutschen Produkten weiter beständig steigt und die Anzahl der Neuaufträge nach wie vor zu den höchsten in der Umfragegeschichte gehört, musste die Produktion aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe vielerorts gedrosselt werden", sagte IHS-Markit-Experte Trevor Balchin. "Wie die Umfrageergbnisse von August zeigen, ist das Produktionswachstum mittlerweile so stark hinter den Auftragseingang zurückgefallen wie nie zuvor in über 25 Jahren Datenerfassung."

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 04:06 ET (08:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.