München (ots) - Flutopfern schnell und unbürokratisch helfen. Nach diesem Motto stellt die GlücksSpirale dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sowie der Stiftung Denkmalschutz vorab zum 1. September je eine Million Euro als Solidaritätshilfe bereit."Angesichts der immensen Sachschäden an Denkmälern und Sportstätten und zur Unterstützung der Freien Wohlfahrtspflege ist sofortiges Handeln erforderlich", sagt Friederike Sturm, die Federführerin der staatlichen Soziallotterie im Deutschen Lotto- und Totoblock, und hebt hervor: "Seit über 50 Jahren ist die GlücksSpirale für die Menschen da. Es ist uns deshalb gerade jetzt ein Anliegen, die Beseitigung von katastrophalen Flutschäden effektiv zu unterstützen."Mit den vorgezogenen Millionenzahlungen können die gemeinnützigen Organisationen in den betroffenen Gebieten etwa Denkmäler retten, Sportvereine oder soziale Einrichtungen unterstützen.Seit ihrer Gründung vor über 50 Jahren hat die GlücksSpirale ihre Destinatäre mit insgesamt über 2,3 Milliarden Euro unterstützt. An den Sport gingen dabei 800 Millionen Euro, an die Wohlfahrt 690 Millionen Euro, an den Denkmalschutz 540 Millionen. Für gemeinnützige Projekte auf Landesebene stellte die Rentenlotterie 320 Millionen bereit. Allein 2020 stellte die GlücksSpirale dem Gemeinwohl knapp 69 Millionen Euro bereit.