Münster (ots) - Ergänzung zur Pressemitteilung https://www.presseportal.de/pm/107909/5008224Zwei Ziehungen pro Woche, höherer Maximaljackpot, neue Spielformel - ab dem 25. März 2022 gelten neue Regeln bei der Lotterie Eurojackpot.Mit Jackpots bis zu 120 Millionen Euro und einer zweiten wöchentlichen Ziehung am Dienstag begibt sich Eurojackpot zehn Jahre nach der Gründung in eine neue Phase des nachhaltigen Wachstumskurses, erläutert Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation und Sprecher der Geschäftsführung bei WestLotto.Wie die neue Spielformel aussehen wird und welche Gründe für die Produktänderung sprechen, erfahren Sie im Video.Hinweis an die TV- und Online-Redaktionen:Das Material aus dem Video darf rechtefrei genutzt werden. Auf Anfrage stellen wir gerne zusätzliches Material zur Verfügung.Das Video ist auch unter folgendem YouTube-Link abrufbar:https://youtu.be/i2fjggO_L7wPressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.de