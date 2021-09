Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel zugelegt. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 10.20 Uhr um 0,53 Prozent auf 3.638,96 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,41 Prozent auf 1.841,29 Zähler. Auch andere Börsen in Europa notierten weiter im Plus.Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Italien, Spanien und Deutschland wirkten sich nicht im Handel aus. Die Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...