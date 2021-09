GR Silver Mining hat vergangene Woche die erste Ressourcenschätzung für sein Silberprojekt Plomosas in Mexiko vorgelegt. Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca äußerte sich nun ausführlich zu diesem wichtigen Schritt und den weiteren Aussichten.

GR Silver Mining: Gesamt-Ressource steigt um 176 Prozent

GR Silver Mining (0,35 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025) hat endlich die erwartete erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht. Die Studie wurde vom unabhängigen Gutachter Arseneau Consulting Services erstellt. Als Grundlage dienten insgesamt 80 neue Bohrlöcher, die das Unternehmen seit dem Erwerb der Liegenschaft Anfang 2020 selbst niedergebracht hatte. Hinzu kommen die Daten von weiteren 476 Bohrlöchern, die die Vorbesitzer Grupo Mexico und First Majestic Silver hinterlassen hatten. Kumuliert kommt man so auf eine Datenbasis von stolzen 100.672 Bohrmetern. Sie stammt aus dem Gebiet um die historische Plomosas-Mine sowie die Zone San Juan. Die "Maiden Resource" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...