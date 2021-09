DJ Commerzbank erstaunt über Aussagen von De Guindos zu PEPP

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert ist erstaunt über die Aussagen von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos zum Pandemiekaufprogramm PEPP und über den Optimismus hinsichtlich der Wachstumsaussichten trotz der Delta-Variante des Coronavirus. "Es hat mich gewundert, weil wir persönlich größere Abwärtsrisiken sehen - darauf beruht auch unsere Prognose, dass das PEPP nochmal ausgeweitet wird", sagte Schubert.

De Guindos hatte in einem Interview mit der spanischen Zeitung El Confidencial angedeutet, dass er mit einer Beendigung des PEPP im März 2022 rechne. Er verwies darauf, dass die geldpolitischen Sondermaßnahmen darauf gerichtet gewesen seien, den Einfluss der Pandemie für die Wirtschaft zu begrenzen, für günstige Finanzierungsbedingungen und ein Erreichen des Inflationsziels zu sorgen.

"Man kann sehen, dass die Erholung der europäischen Wirtschaft im zweiten Quartal sehr stark war, und wir glauben, dass sie auch im dritten und vierten Quartal ziemlich stark sein wird", sagte de Guindos. Nach seiner Aussage entwickelt sich die Wirtschaft im laufenden Jahr bisher besser als erwartet, was sich in der nächsten Woche in den Projektionen zeigen werde. Dagegen seien die Auswirkungen der Delta-Variante des Coronavirus nicht so stark wie vor vier Monaten erwartet.

Schubert sieht noch ein weiteres Argument für eine PEPP-Aufstockung: Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) das PEPP tatsächlich im März 2022 beenden, dann würde sich, ausgehend von einem monatlichen Kaufvolumem von zuletzt 80 Milliarden Euro, ein steiler Reduzierungspfad ergeben. Als die EZB ihre Käufe ab März 2017 von diesem Monatsvolumen aus auf null reduziert habe, habe sie sich dafür 21 Monate Zeit genommen.

September 01, 2021 05:09 ET (09:09 GMT)

