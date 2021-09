DJ Volkswagen bietet in Deutschland nun Autos im Abo an

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen treibt den Aufbau neuer Geschäftsmodelle weiter voran und startet in Deutschland sein AutoAbo. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, können Kunden monatlich die vollelektrischen Fahrzeuge ID.3 und ID.4 abonnieren, den ID.3 soll es ab 499 Euro geben. Gegen Ende des Jahres will Volkswagen zudem in Deutschland sein Angebot für Online-Leasing und Online-Sales anbieten.

Klaus Zellmer, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen, bezeichnete das AutoAbo als Angebot zwischen Leasing und Sharing. "Wir schätzen, dass bis 2030 rund 20 Prozent unserer Umsätze aus Abos und anderen kurzzeitigen Mobilitätsangeboten stammen könnten", sagte der Manager. Das Abo sei gemeinsam mit Volkswagen Financial Services konzipiert worden.

September 01, 2021

