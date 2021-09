Das hätten wir so nicht unbedingt erwartet: Verglichen mit vielen anderen Software-Aktien aus dem Spezialwertebereich wie zum Beispiel PSI, GK Software, InVision oder sogar Intershop hängt der Anteilschein von USU Software im laufenden Jahr deutlich zurück. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auch das Papier der vermutlich am ehesten mit USU vergleichbaren Gesellschaft, ... The post USU Software: Kurs hat noch Reserven appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...