Am ersten Handelstag im September haben Europas Aktienanleger ihre Konjunktursorgen beiseite gewischt. Der Dax nahm Anlauf auf die 16.000-Punkte-Marke und kletterte am Mittwochvormittag um 0,7 Prozent auf 15.946 Punkte. Der EuroStoxx50 stieg um 1,3 Prozent auf 4251 Zähler. Damit stand er so hoch wie seit knapp vierzehn Jahren nicht mehr.

