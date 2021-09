Sie gehört zu den meist gewünschten CSS-Features überhaupt - die Möglichkeit, CSS-Selektoren ineinander zu verschachteln. Das CSS Nesting Module soll genau das standardisieren und hat sich jetzt auf den steinigen Weg gemacht. Am 31. August ist das CSS Nesting Module im Status "First Public Working Draft" erschienen. Damit hat es den Status eines "Editor's Draft", den es seit März 2019 innehatte, endlich verlassen und darf als in der CSS Working Group (CSSWG) anerkannter Konsens angesehen werden. Damit ist der Weg zum Standard eröffnet. Verschachteltes CSS kennen Präprozessoren seit den Nullerjahren Das Feature, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...