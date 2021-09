Die BayWa re hat einen Photovoltaikpark im polnischen Witnica an die irische Alternus Energy Group veräußert. Der Solarkomplex hat eine Spitzenleistung von 64,6 Megawatt (MWp). Der regenerative Energien-Entwickler BayWa re hat nach Fertigstellung einen Solarpark in Polen an die irische Alternus Energy verkauft. Das teilte das Unternehmen aus München mit. Demnach hat BayWa den Solarpark Anfang des Jahres fertiggestellt und ihn nun an das Stromnetz anschliesen lassen. Witnica ist zudem Polens erste ...

