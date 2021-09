Für das laufende Fiskaljahr (per September) zeichnet sich ein stürmisches Wachstum bei Infineon ab. Auch wenn das Unternehmen künftig wieder langsamer expandieren sollte, so profitiert Infineon vom Megatrend der E-Autos.Medial wird über die Knappheit an Computerchips schon seit dem Jahresbeginn intensiv diskutiert. Von dem Mangel, der die Preise für Halbleiterprodukte deutlich in die Höhe trieb, profitierte auch der DAX-Konzern Infineon (DE0006231004). Dies geht auch aus dem Q3-Bericht hervor, der die Monate April bis Juni umfasst. Demnach konnten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...