Zwischen dem Frühjahr 2020 und Anfang Juni dieses Jahres herrschte in der Commerzbank-Aktie ein klarer Aufwärtstrend, dabei gelang es von 2,80 auf 6,87 Euro anzusteigen und somit in den Bereich des EMA 200 vorzudringen. Unverhofft drehte die Commerzbank-Aktie jedoch zur Unterseite ab und korrigierte auf glatt 5,00 Euro abwärts. Seit Anfang August kam es aber zu keinen neuen Verlaufstiefs mehr, was ...

