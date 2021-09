München (ots) - Anmoderationsvorschlag: "Die Wollnys" sind Deutschlands bekannteste Großfamilie. Seit über zehn Jahren beobachten wir den Clan um Familienoberhaupt Silvia Wollny. Die Mädels sind mittlerweile erwachsen geworden, es wurde geheiratet und es gab Nachwuchs. Mitten drin immer noch Löwenmama und -oma Silvia, die leidenschaftlich und liebevoll den Alltag der Family managt. Die neuesten Geschichten der schrecklich großen Familie zeigt RTLZWEI ab 6. September in Doppelfolgen. Darüber spreche ich jetzt mit Silvia Wollny höchstpersönlich, hallo.Begrüßung: "Hallo, schön, dass ich hier sein darf."1. Frau Wollny, in den letzten zehn Jahren und 13. Staffeln ist viel passiert. Was waren so Ihre Highlights?O-Ton 1 (Silvia Wollny, 21 Sek.): "Gerne erinnere ich mich zurück an die Einschulung von Loredana sowie an die Hochzeit von Peter und Sarafina und an die Zwillinge jetzt neu, was jetzt demnächst in der neuen Staffel gezeigt wird. Und, na klar, die Geburten der anderen Enkelkinder - ja, sowas vergisst man ganz einfach nicht."2. Und es wird ja auch nicht ruhiger bei Ihnen, denn jetzt sind ja auch reichlich Enkel am Start: Wie gefällt Ihnen die Rolle als Oma?O-Ton 2 (Silvia Wollny, 25 Sek.): "Die Rolle als Oma hat mir schon immer gefallen. Weil, das ist am Ende des Tages so, wenn die Kinder irgendwann mal nerven, die kann man dann wieder abgeben. Als Mutter ist das nicht so - da hat man die Kinder im Endeffekt 24/7 und ein ganzes Leben um die Ohren. Aber bei den Enkelchen, wenn sie mal knatschig werden, die kann man schon abgeben. Da es ja bei uns hier ja absolut gar nicht ruhig wird, kommen ja immer mehr Kinder dazu."3. Es wird also nie langweilig bei Ihnen: Was erwartet uns in der neuen Staffel?O-Ton 3 (Silvia Wollny, 25 Sek.): "Ja, die neue Staffel wird sehr spannend, ich war ja zwischenzeitlich auch noch bei einem anderen Format - bei 'Kampf der Realitystars'. Es war für mich eine aufregende Zeit gewesen, weil Sarafina ja zu dem Zeitpunkt noch schwanger war und ich hab nur gehofft gehabt: Hoffentlich bekommt sie nicht in der Zwischenzeit die Babys. Und - ja, es war ganz einfach spannend, aufregend und so ist unser Leben nun einmal."4. Wie schwer war es, die Rasselbande so lange allein zu lassen und wem haben Sie das Ruder in der Zeit übergeben?O-Ton 4 (Silvia Wollny, 18 Sek.): "Es war schon eine schwierige Zeit für mich gewesen, jetzt da nach Thailand zu 'Kampf der Realitystars' zu fliegen und die Familie hier alleine zu lassen, aber ich meine, der Harald war hier, die Großen waren hier und wir hatten ja vorher auch schon alles geübt gehabt, wie es hier weiter ablaufen sollte."5. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?O-Ton 5 (Silvia Wollny, 14 Sek.): "Ja, ich wünsche mir ganz einfach für die Zukunft, dass alle hier im Haus gesund bleiben, damit wir weiterhin unseren Zusammenhalt so behalten, so wie er bis jetzt ist und wir gucken ganz einfach, was noch auf uns zukommt."Silvia Wollny über ihre schrecklich große Familie und die vielen Höhen und Tiefen, die sie täglich aufs Neue durchleben. Danke für das Gespräch!Verabschiedung: "Danke für das Gespräch und die Einladung - bleibt gesund und passt auf Euch auf! Bis dann - ciao!"Abmoderationsvorschlag: Neuen Familienzuwachs, Abenteuer, Streitereien und Versöhnungen: Auch in der 14. Staffel bleibt es turbulent. Die gibt's ab 6. September bei RTLZWEI zu sehen: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" zu sehen - immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen und im Anschluss dann auf TVNOWPressekontakt:Giusi ConcorsoCommunications ManagerConsumer PRGiusi.Concorso@RTL2.deTEL +49 (0)89 64185-6505Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5008626