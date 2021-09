Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.50 Uhr 71,86 US-Dollar, was einem Plus von 0,32 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Plus von 0,28 Prozent auf 68,69 Dollar.Im Fokus der Anleger steht am Mittwoch die Sitzung der OPEC+Staaten. Vieles spräche dafür, dass der bisherige Plan für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...