Ehningen (ots) - Bertrandt erweitert seine bisherigen Testkonzepte und -methoden in der Absicherung und präsentiert diese Lösungen virtuell auf der IAA Mobility vom 7. bis 10. September. Mit dem Bertrandt Powertrain Solution Center und durchgängiger szenarienbasierter Testkompetenz bietet das Unternehmen Testmöglichkeiten für zukünftige Antriebe und ADAS/AD-Funktionen. Zusätzlich stellt der Entwicklungsspezialist neue Möglichkeiten durch Over-The-Air-Services und intelligente Produktionslösungen vor.Softwarebasierte Funktionen nehmen in modernen Fahrzeugen zu. Dies wirkt sich auf die Komplexität der Absicherung insbesondere bei ADAS/AD-Funktionen aus. Um dem steigenden Testbedarf gerecht zu werden, entwickelte Bertrandt frühzeitig eine skalierbare szenarienbasierte Testmethodik von der Cloud bis zur Straße. Ziel ist es, einen Großteil der Testaufwände für ADAS/AD-Funktionen auf virtuelle Testorte im Labor oder in der Cloud zu verlagern. Die Durchgängigkeit der verwendeten Tools und Testszenarien stellt sicher, dass virtuelle und physische Testplattformen konsistent sind und nur die zwingenden freigaberelevanten Tests auf dem Prüfgelände und der Straße durchgeführt werden müssen. Das macht den gesamten Entwicklungsprozess für Kunden schneller und effizienter.Das Bertrandt Powertrain Solution Center (BPSC) simuliert die ganze Welt an einem Ort. Mit der Benennung als Technischer Dienst und die angestrebte Akkreditierung nach ISO 17025 bietet Bertrandt neutral und herstellerunabhängig Lösungen für die Absicherung, Zertifizierung und Homologation von Antriebskonzepten der Zukunft. Die beiden Standorte des BPSC in Wolfsburg und München stellen die klimatischen Konditionen in Kalt- und Heißgebieten durch Klimaüberlagerung von -25 °C bis +45 °C nach. Die Labore verfügen über sechs Allrad-Klima-Rollenprüfstände sowie zwei Höhenkammern, in denen Höhen bis zu 5.000 m simuliert werden. Sonnensimulation, SHED-Kammern für Pkw und Leichte Nutzfahrzeuge sowie eine umfangreiche Ladeinfrastruktur ergänzen die Ausstattung, um alle zukünftigen Antriebskonzepte gemäß der relevanten Anforderungen weltweiter Regularien absichern zu können."Mit dem Ausbau unserer Leistungen in der Absicherung reagieren wir auf komplexere Anforderungen mit attraktiven Lösungen für unsere Kunden. Der Einsatz von effizienten und modernen Testmethoden und -konzepten sowie unsere jahrelange Erfahrung machen uns zu Expert*innen, wenn es darum geht, neue Funktionen oder Technologien abzusichern.", berichtet Hans-Gerd Claus, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Darüber hinaus unterstützt Bertrandt Kunden mit Over-The-Air-Services und smarten Produktionslösungen. Moderne Cloud-Technologien kommen für die Bereitstellung aktueller Software over-the-air zum Einsatz. Dabei können Fahrzeuge unabhängig vom Ort und den bekannten Serviceintervallen mit neuen Funktionen sowie Updates versorgt werden. Dies führt im Vergleich zur herkömmlichen Verteilung von Software zu einer kürzeren Time-to-market neuer Features und ist gerade hinsichtlich Innovationen bei ADAS/AD-Funktionen ein wichtiger Faktor.Um die intelligente Fabrik von morgen zu gestalten, überführen Planungs-Expert*innen die Produktionsplanungsprozesse in eine digitale Prozesskette. Diese wird - bei Bedarf unter Einbindung vorhandener Produktionsdaten - zur Optimierung und Absicherung der Ergebnisse genutzt. Damit ist Bertrandt in der Lage, allen Fertigungsbetrieben ganzheitliche und smarte Lösungen für die Produktion anzubieten, von der Beratung über die passenden Lösungen und Technologien bis hin zur Umsetzung.Bertrandt Fachexpert*innen stehen auf dem IAA Mobility Summit virtuell zur Verfügung, um konkrete Fragen zu beantworten.