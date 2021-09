(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 01.09.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. In Frankfurt können Wacker Chemie und Bayer zulegen. Die Sojabohnen und Mais haben zuletzt in Chicago an Schwung verloren und mehrwöchige Tiefs erreicht. Grund dafür sind die gedämpften Exporterwartungen. So dürfte der Hurricane Ida im Süden der USA nicht ...

