LINKS Analytics BV meldete heute die Einführung seiner neuen datengestützten Preisstellungsplattform ClearD3, mit der Unternehmen jeder Größe ihre Preisstellungs- und Kapazitätsprozesse ohne vorherigen Investitionsaufwand optimieren können. Die Plattform ClearD3 übersetzt externe Wirtschafts- und Geschäftsdaten aus der Lieferkette in messbar bessere Margen und Umsätze* und setzt damit einen neuen Goldstandard für datengestützte Entscheidungen.

"Im kommenden Jahrzehnt wird sich die Entscheidungsfindung in Unternehmen deutlich in Richtung eines datengesteuerten, regelbasierten Managements verlagern", so Taron Ganjalyan, Gründer und Geschäftsführer, LINKS Analytics. "Datengesteuerte Unternehmen werden gegenüber Wettbewerbern im B2B-Markt üblicherweise zusätzliche Bruttomargen von 5 bis 10% erzielen können. Die Margen werden in den nächsten 30 Jahren allmählich wegkonkurriert und datengestützte Entscheidungen werden zu einer Mindestvoraussetzung für das Überleben werden."

ClearD3 ist eine auf maschinellem Lernen basierende KI-Anwendung, die von einem agentenbasierten Modell der aktuellen weltweiten Lieferketten unterstützt wird. Die Plattform umfasst siebzig Branchen in vierzig Ländern und erfasst damit rund 92 der Weltwirtschaft. Sie ermöglicht Unternehmen, durch ihr im Wandel begriffenes Preisumfeld zu navigieren und ihre Preisstellungs- und Kapazitätsentscheidungen basierend auf präzisen Analysen der aktuellen Marktbedingungen zu treffen.

ClearD3 wurde von großen Finanzinstituten (Expertenteams mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro) validiert*, die das System auf Basis strenger und objektiver Kriterien einsetzen:

Menschliche Analysten zu übertreffen

Die besten verfügbaren statistischen Methoden zu übertreffen

Überdurchschnittliche Ergebnisse auf der Grundlage von Prognosen zu erzielen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen werden

2009 gegründet, helfen die innovativen datengestützten Lösungen von LINKS Analytics den Kunden bei der Navigation durch das beispiellose weltweite Risikoumfeld in ihren jeweiligen Märkten. Das Unternehmen beschäftigt in seinem Produktionsbüro Wirtschaftsanalysten, Datenwissenschaftler und Software-Ingenieure und ist führend in der Anwendung von agentenbasierten Modellen auf den fortschrittlichsten Handels- und Finanzmärkten.

* Für Presse und Medien, die mehr über ClearD3 erfahren möchten, stehen Ergebnisse und Referenzen zur Verfügung.

