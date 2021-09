Wien (www.anleihencheck.de) - Österreich will ab dem ersten Halbjahr 2022 erstmals Green Bonds begeben, so die Experten von "FONDS professionell".Das Geld könnte in den öffentlichen Verkehr, erneuerbare Energien, Forschung oder Öko-Landwirtschaft fließen.Finanzminister Gernot Blümel stelle die erste grüne Anleihe des Staates für das kommende Jahr in Aussicht. Das auf diesem Weg eingenommene Kapital solle zur Verhinderung oder Verringerung von Umwelt- und Klimaschäden eingesetzt werden, wie aus einer Aussendung des Finanzministeriums (BMF) hervorgehe. ...

